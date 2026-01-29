Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde, otoyolun İstanbul istikametinde meydana geldi. Z.Y. yönetimindeki 41 EFE 37 plakalı yolcu otobüsü, orta şeritte seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen Ş.İ. idaresindeki 50 ABP 724 plakalı çekiciye bağlı 50 AFH 308 plakalı yarı römorka arkadan çarptı.

Kazada, otobüs sürücüsü Z.Y. ile muavin R.Ü. ağır, otobüste yolcu olarak bulunan D.Y. ile çekici sürücüsü Ş.İ. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, muavin R.Ü. sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otobüste bulunan yolcular, yedek bir otobüsle tahliye edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.