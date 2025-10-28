Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde merkez üssü olarak kaydedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede yoğun artçı sarsıntılar yaşanıyor. Gece boyunca onlarca kez sarsılan ilçede vatandaşlar tedirgin. Son yaşanan deprem saat 10.54 itibariyle 4,8 büyüklüğünde kaydedildi.

BALIKESİR (İGFA) - AFAD verilerine göre, bugün saat 9.00'dan bu yana merkez üssü Balıkesir Sındırgı ilçesi olan 30'u aşkın deprem kaydedildi.

Son bir saat içinde saat 10.10'da yaşanan 4,6 büyüklüğündeki deprem ardından ikinci büyük sarsıntı saat 10.54'te oldu.

Son deprem, 4,8 büyüklüğünde yaşanırken, sarsıntının yerden derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.