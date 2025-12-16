2025'te Türkiye limanlarına 1.347 kruvaziyer gemisi yanaştı, toplam yolcu sayısı 2 milyon 97 bine ulaştı. Uzmanlar, kruvaziyer turizminin sadece turizm değil, istihdam, ticaret ve şehir ekonomileri için de stratejik bir alan hâline geldiğine dikkat çekti.

İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde Türkiye limanlarına 1.347 kruvaziyer gemisi yanaştı. Gelen, giden ve transit yolcularla birlikte toplam 2 milyon 97 bin 363 yolcu Türkiye kruvaziyer turizmini güçlü bir ekonomik aktör hâline getirdi.

Verilerde özellikle transit yolcu trafiğinin yüksek payı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Karadeniz hattında küresel kruvaziyer rotalarında tercih edilen bir merkez hâline geldiğini gösteriyor. Kruvaziyer turizminin, konaklama, yeme-içme, ulaşım ve perakende gibi sektörlerde doğrudan ve dolaylı ekonomik çarpan etkisi yarattığına dikkati çeken uzmanlar, yılbaşı ve kış döneminde artan talebin, kruvaziyer turizminin 12 aya yayılma hedefi açısından önemli bir gösterge olduğunu belirtti.

2026 yılı için erken rezervasyonlar ve altyapı gelişmeleriyle yeni rekorların beklendiği ifade edildi.

Sektör temsilcilerinden Ahmet Yazıcı, 'Türkiye artık sadece uğranılan bir liman değil; planlanan, tercih edilen ve merkez ülke konumuna yükseliyor. Kruvaziyer sektörü şehir ekonomilerini, istihdamı ve dış ticareti aynı anda besleyen nadir alanlardan biri' dedi.