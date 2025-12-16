Bilecik'te güvenlik ve sağlık hizmetlerinin sahadaki gücünü artıracak önemli bir yatırım daha hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının kullanımına tahsis edilen 67 yeni araç ile Sağlık Bakanlığı destekleriyle temin edilen 2 yeni ambulans, düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının destekleriyle temin edilen araçların tahsis töreninde konuşan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik yatırımların önemine dikkat çekerek, bu adımın vatandaşın huzur ve güvenliğine doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

Yeni araçların Bilecik'in dört bir yanında aktif olarak görev yapacağını belirten Vali Sözer, söz konusu araçlarla birlikte teşkilatların sahadaki çalışma kapasitesi yükselirken, kamu hizmetlerinin vatandaşımıza ulaşma hızının da artacağını kaydetti.

Konuşmasında desteklerinden dolayı teşekkürlerini de ileten Vali Sözer, 'Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya ve Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Emeği geçen tüm kurum ve personelimize ve katkı sağlayan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum.' şeklinde konuştu.

Törenin sonunda 67 araç ve 2 ambulansın Bilecik'e, Emniyet, Jandarma ve sağlık teşkilatlarına hayırlı olmasını dileyen Vali Sözer, görev başındaki tüm personele başarılar temennisinde bulundu.