Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Buldan ilçe merkezinde altyapıyı güçlendirmek amacıyla önemli bir yatırımı hayata geçiriyor.

DENİZLİ (İGFA) - DESKİ Genel Müdürlüğü yatırım programlarında yer alan çalışmaları hayata geçirmeye, şehir merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği yatırımlarla altyapıyı güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Buldan ilçe merkezinde başlatılan çalışmalar, ilçenin mevcut altyapı sorunlarına çözüm getirecek.



MEVCUT SORUNLAR BİR BİR ORTADAN KALKACAK



Yağışlı dönemlerde yüzey akışının kontrolsüz şekilde ilerlemesi, yoğun yağışlarda su birikintilerinin oluşmasına; yolların ve kaldırımların zarar görmesine ve ulaşımın olumsuz etkilenmesine neden oluyordu. Bu durum, çevresel ve yapısal riskleri de beraberinde getiriyordu. Devreye alınacak yeni yağmur suyu hattıyla birlikte bu olumsuzlukların giderilmesi ve yağış kaynaklı sorunların kalıcı olarak ortadan kaldırılması hedefleniyor.



MODERN VE GÜVENLİ ALTYAPI OLUŞTURULUYOR



Büyükşehir DESKİ ekipleri tarafından yürütülecek ve 25 milyon 700 bin TL'lik yatırım bütçesiyle hayata geçirilecek olan proje ile Buldan'ın altyapısının uzun ömürlü, dayanıklı ve modern bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor. Proje kapsamında 2 bin 860 metrelik yağmur suyu hattı döşenerek bölgenin ihtiyaç duyduğu güvenli altyapının temeli oluşturulacak.



PLANLI YATIRIM İLE MALİ KAYIPLAR ÖNLENECEK



Üstyapıda gerçekleştirilecek asfaltlama işlemlerinden önce tamamlanan bu altyapı çalışması sayesinde hem gelecekte oluşabilecek mali kayıplar önlenecek hem de üstyapı projelerinin daha hızlı ve verimli şekilde ilerlemesi sağlanacak. Böylece Buldan ilçe merkezi, uzun vadeli, güvenli ve sürdürülebilir bir altyapıya kavuşmuş olacak.



'DOĞRU YATIRIMLARLA KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ'



Bu şehrin geleceğini planlama vizyonuyla, doğru yatırımlar ve yerinde adımlarla ilerlemeyi kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Buldan ilçemizin geleceğine yönelik hayata geçirdiğimiz bu önemli yatırımla, ilçe merkezimizde yağışlı havalarda yaşanan sorunları kalıcı olarak çözüme kavuşturuyor; asfalt ve diğer üstyapı çalışmalarımız öncesinde sağlam, uzun ömürlü bir altyapı inşa ediyoruz. Denizli'nin her köşesinde, Büyükşehir güvencesiyle modern ve güvenli bir yaşam standardı oluşturmak için çalışıyoruz. Bu önemli yatırımın Buldanlı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.