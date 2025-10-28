Adalet Bakanlığı tarafından enflasyon ve yargı maliyetlerini dengelemek amacıyla Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki tarifeler güncellendi. Dava açılışında avans yükü hafifletilirken, hakem ve tanık ücretleri artırıldı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı'nca bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerle, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamındaki gider avansı, hakem ücreti ve tanık ücreti tarifeleri güncellendi.

2024 tarihli tebliğleri yürürlükten kaldıran düzenlemeler, enflasyon ve ekonomik koşullara uyum amacıyla ücret ve gider miktarları artırıldı.

Tebliğler ile dava süreçlerindeki mali yüklerin hafifletilmesi ve adaletin erişilebilir kılınması hedeflendi.

Buna göre 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esaslar kapsamında; davacı, taraf sayısının 5 katı tutarında tebligat ücreti ile diğer iş ve işlemler için 530 TL toplamını avans olarak ödemesi kararlaştırıldı.

Tahkim davalarında taraflar arasında ücret anlaşmazlığı halinde hakem veya kuruluna ödenecek ücretleri düzenleyecek Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi de güncellendi. Tahkim davası açılışından nihai karara kadar işlemler için ücret tablosu esas alınacak (anlaşmazlık tutarına göre yüzde 5-8 oranında)., hakem kararı düzeltme, yorumlama veya tamamlama hallerinde ek ücret olmazken, 500 bin TL'ye kadar anlaşmazlıklarda tek hakem için yüzde 5, 3+ hakem için yüzde 8 ücret ödenecek.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen tanık ücreti tarifesine göre de tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 130 ilâ 200 TL arasında ücret ödenmesi kararlaştırıldı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tarifeler bugün itibariyle yürürlüğe girerken, 23 Ekim 2024 tarihli tarifeler yürürlükten kaldırıldı.