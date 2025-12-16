Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 2024-2029 dönemi 20. toplantısının 2. birleşiminde parti grup sözcüleri çevre sorunları, trafik ve insan hakları başlıklarında değerlendirmelerde bulundu. Gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi 2024-2029 seçim döneminin 20. toplantısı, 2. dönem 11. olağan meclis toplantısının 2. birleşimiyle gerçekleştirildi.

Toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yoğun programı nedeniyle Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu başkanlık etti.

Meclis gündemine geçilmeden önce parti grup sözcüleri söz aldı.

MHP Grup Sözcüsü İsmail Şenol, Osmangazi ilçesi Hamitler Katı Atık Depolama Alanı'nın kapasitesini doldurduğunu belirterek, yaşanan durumun ciddi bir çevre ve halk sağlığı sorununa dönüştüğünü söyledi. Şenol, Kayapa'da planlanan katı atık bertaraf tesisinin Bursa için şu an en hızlı ve uygulanabilir çözüm olduğunu vurguladı.

Bölge halkından gelen şikâyetlerin MHP başta olmak üzere Osmangazi İlçe Başkanlığı'na ve meclis üyelerimize yoğun ve sürekli şekilde iletildiğini ifade eden Şenol, 'Vatandaşlarımız, bu durumun günlük yaşamlarını, aile düzenlerini ve sağlıklarını ciddi biçimde olumsuz etkilediğini açıkça ifade etmektedir. Ortaya çıkan tablo ne Bursa'ya ne de bu şehri yöneten iradeye yakışmamaktadır. Bu mesele; insan hayatı, halk sağlığı ve şehircilik sorumluluğu meselesidir. Bugün gelinen noktada Bursa için çok net bir gerçek vardır: Hamitler dolmuştur ve Bursa'nın zaman kaybetme lüksü kalmamıştır. Kayapa bölgesinde planlanan katı atık bertaraf tesisinin proje aşaması tamamlanmıştır. Bu alanın uygun olmadığı yönünde bazı bilimsel değerlendirmeler ve teknik raporlar kamuoyuna yansımış, çeşitli tartışmalar yaşanmıştır. Ancak tüm bu değerlendirmelere rağmen, bugün itibarıyla Bursa için Kayapa projesi dışında hazır, hızlı ve uygulanabilir başka bir alternatif bulunmamaktadır' dedi.

Yeni bir ana alan belirlenmesi durumunda ÇED süreçleri, bilimsel raporlar, hukuki prosedürler ve benzeri nedenlerle sürecin yıllar alacağını belirten MHP'li Şenol, 'Bu sürecin tamamlanmasını beklerken mevcut alanın tamamen dolması, Bursa'yı ciddi bir çevresel ve sağlık kriziyle karşı karşıya bırakacaktır. Bu nedenle artık tartışmaktan ziyade, mevcut şartlar altında bu krizden nasıl çıkılacağına odaklanmak zorundayız. Çözüm üretme sorumluluğu çerçevesinde geçmişte alınan kararların yeniden değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Vatandaşlarımızın haklı kaygıları gözetilerek, katı atık bertaraf tesisinin bir an önce faaliyete geçirilmesi yönünde ivedilikle harekete geçilmelidir. Şehrimizin bugün karşı karşıya kaldığı tablo, günü kurtaran değil; akılcı, bilimsel ve sürdürülebilir adımların atılması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır' diye konuştu.

AK Parti Grup Sözcüsü Sinan Kahraman ise Bursa'daki trafik sorununa dikkat çekerek, trafiğin artık günün her saatinde kilitlendiğini ifade etti. Ulaşım alanında somut adımlar atılmadığını savunan Kahraman, kullanılmayan bütçelere işaret ederek, ana arterlerde çift katlı yollar gibi kalıcı çözümlerin gündeme alınması gerektiğini dile getirdi.

Başkan Bozbey'in vatandaşlara 'Bursa'yı ortak akılla yöneteceğiz' dediğini anımsatan Kahraman, 'Bu noktada sizlere açıkça sormak istiyorum: Trafikle ilgili çözümünüz nedir? Bu konuda birlikte bir araya gelmeyi, ortak bir değerlendirme yapmayı önerdik. Buna rağmen somut bir adım göremiyoruz. Sizlere oy verirken bir projeniz, bir vizyonunuz var diye bu koltuklara getirdik. Aradan 2 yıl geçti. Gelinen noktada, 2 yıl sonra vatandaşla ve trafikle ilgili ne yapılacağını soruyor olmanızın ne kadar manidar olduğunu buradan hatırlatmak isterim' diyerek şunları kaydetti:

'AK Parti Grubu ve Cumhur İttifakı Grubu adına bir öneride bulunmak istiyoruz. Hiç zaman kaybetmeden, gelin bu işi şehrin ana merkezlerinde çift katlı yollarla çözelim. Hep birlikte bir çözüm noktasında buluşalım. Bunu da AK Parti vizyonu ile birleştirerek, estetik kaygıları da gözeten bir anlayışla yol alalım. Sayın Başkan, komisyonda da görüşmüştük. İtfaiye Daire Başkanlığımıza ilişkin maddeler bugün de gündeme geliyor. Biz bu maddelere onay verdik. Ulaşım Daire Başkanlığından 430 milyon TL'lik bir bütçe aktarımı istediniz. Biz de bunun sebebini sorduk. Ortaya çıkan tablo şu şekildedir: Ulaşım Daire Başkanlığımız, geçen yıl ve bu yıl yapılacak işler için genel bütçeden 5,6 milyar TL talep etmiş ve 'Bursa'da bu yatırımları yapacağız' demiştir. Ancak yıl bitmiş, geriye 15 gün kalmış ve Ulaşım Daire Başkanlığının 1,6 milyar TL'lik bütçesi kullanılamamıştır. Bu da ister istemez 'Biz çalışmadık' anlamına gelmektedir. Kurum değişiklikleri olabilir, müdürler değişmiş olabilir; bunların hepsi mümkündür. Ancak Bursa halkı hizmet beklerken, trafik bu kadar yoğun ve herkes her dakika bu sorunu yaşarken, 1,6 milyar TL'lik bütçenin kullanılamamış olması ciddi bir vizyon eksikliğini göstermektedir. Dolayısıyla oradaki 430 milyon TL'lik bütçe, İtfaiye Daire Başkanlığının eksiğini kapatmak amacıyla aktarılmıştır.'

CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut da 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında yaptığı konuşmada, Türkiye ve dünyada insan haklarının zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Sokağa çıkan vatandaşın mikrofon gördüğünde konuşmaktan korkar hale geldiğini belirten Akbulut, 'Çünkü her eleştiri suç sayılmaktadır. Gazeteciler ve düşüncelerini sosyal medyada ifade eden yurttaşlar, attıkları cümleler nedeniyle yargılanmakta ve tutuklanmaktadır. Tutuklama, artık istisnai bir tedbir olmaktan çıkmıştır. Emekliler ve asgari ücretle çalışan yurttaşlarımız, sosyal haklar bakımından ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. Barınma, gıda ve ısınma bir lütuf değil; Anayasa'da yer alan sosyal devlet ilkesinin doğal sonucu ve temel insan haklarıdır' diye konuştu.

AK Parti Grup Sözcüsü Sinan Kahraman'ın ulaşım konusundaki eleştirilerine de yanıt veren CHP Sözcüsü Yücel Akbulut, 'İki yaz geçti' dedi. Bizde '20 yaz geçti siz naptınız.' Oysa yirmi yılı aşkın süredir çözülemeyen sorunların, iki yılda tamamen çözülmesini beklemek gerçekçi değildir. 2024 yılından bu yana hem merkezi hükümetin hem de yerel yönetimlerin bu konuda sorumluluğu vardır. Sayın Sinan Bey'e tekrar ifade ediyorum: 'Önümüzdeki beş yıl için hâlâ zaman vardır. İki yıl geçmiş olabilir; ancak biz halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında meclis gündeminde yer alan maddeler görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.