Büyük ilgi gören ve artık ritüele dönüşen akustik konser serisi 'Anlatasım Var', 30 Ocak Cuma akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde başlıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Simge, dünden bugüne hit olmuş şarkılarını sade ama çarpıcı düzenlemelerle seslendirirken, arabesk dokunuşlar ve sahnede söylemekten vazgeçemediği özel parçalarla dinleyiciyi doğrudan duygunun merkezine çekiyor.

SEZEN AKSU'YA SELAM

Simge'nin meslek hayatında her zaman dirsek temasında olduğu, kariyerinde belirleyici bir yere sahip olan Sezen Aksu, gecenin kalbinde yer alan özel bir bölümle anılıyor.

Simge, Sezen Aksu'nun şarkılarından oluşan akustik bir seçkiyle sahnede ustasına selam gönderirken, bu selam yalnızca müzikle sınırlı kalmıyor.

AKSU'NUN AYAKKABISI SAHNEDE

Gecenin en dikkat çekici detayı ise sahneye taşınan bir uğur ritüeli:

Simge, Sezen Aksu'nun sahnede giydiği kendisine hediye ettiği tüm ayakkabı koleksiyonundan bir parçayı bu konserde de giyerek, her defasında olduğu gibi sahnede uğurunu yanında taşıyor olacak.

'ANLATASIM VAR' TÜRKİYE YOLUNDA

İstanbul'daki açılış konserinin ardından Simge, 'Anlatasım Var' akustik serisiyle Türkiye turnesine çıkıyor:

1 Şubat - Antalya Fuar Merkezi7 Şubat - Eskişehir Fuar Merkezi8 Şubat - Ankara STK Sahnesi