Son albümü 'Anlatasım Var' ile müzik listelerinde zirveye yerleşen Simge, 2026 yılında da sürpriz projelerle adından söz ettirmeye devam edecek.

Başarılı sanatçı daha sonra 1 Şubat'ta Antalya Fuar Merkezi, 7 Şubat'ta Eskişehir Fuar Merkezi ve 8 Şubat'ta Ankara STK sahnesinde dinleyicileriyle buluşacak.

Simge'nin 'Anlatasım Var' adını verdiği konser serisi, 30 Ocak Cuma akşamı İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde başlayacak.

İSTANBUL (İGFA) - Simge, hit şarkılarının akustik versiyonlarının yanı sıra sahnede söylemekten vazgeçemediği özel parçalar ve arabesk dokunuşlarla müzikseverlere duygu dolu geceler yaşatacak.

Simge, geleneksel hâle getirdiği ve büyük ilgi gören akustik konser serisini yeniden başlattığını açıkladı.

