Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 25 Ağustos 1988 tarihli Sığınak Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yaptı. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, sığınakların türleri, yapım şartları, zorunlu alanlar ve kullanım esasları yeniden belirlendi. Mevcut binalardaki sığınakların da 2028 yılına kadar yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerekiyor.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile sığınakların tanımı, yapım koşulları, zorunlu olduğu yapılar ve kullanım esasları yeniden düzenlendi. Yeni yönetmelik, hem kamu hem özel sektöre ait yapıların sığınak standartlarını güncellerken, bazı yapı türlerine sığınak yapma zorunluluğu da getirdi.

METROLAR VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ GENEL SIĞINAK OLACAK

Yeni düzenlemeye göre yapılacak yeni metrolar, gerektiğinde genel sığınak olarak kullanılmak üzere projelendirilecek. Mevcut metro ve yeraltı raylı sistem tünelleri de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yapılacak planlamalarla sığınak haline getirilecek. Ayrıca alışveriş merkezleri ile ticari otoparkların bodrum katları da sığınak vasfında projelendirilecek.

MİLLET BAHÇELERİNE EN AZ YÜZDE 3 SIĞINAK ALANI

Yeni düzenlemeyle birlikte, 15 bin metrekarenin üzerindeki millet bahçelerinde, toplam alanın en az yüzde 3'ü oranında genel sığınak yapılması zorunlu hale getirildi. Daha küçük millet bahçelerinde ise bu zorunluluk, Bakanlık veya AFAD'ın uygun görmesi halinde uygulanacak.

STADYUMLAR VE KAPALI SPOR SALONLARINDA ZORUNLULUK

5 bin kişi ve üzeri seyirci kapasitesine sahip stadyum ve kapalı spor tesisleri, yeni yönetmelik kapsamında sığınak yapmakla yükümlü olacak. Mevcut stadyumlarda ise bodrum katları varsa sığınak olarak düzenlenmesi gerekecek.

SIĞINAKLARIN TEKNİK ŞARTLARI YENİLENDİ

Yönetmelikle birlikte sığınakların yapımına ilişkin teknik koşullar da detaylandırıldı.

Buna göre; kişi başına en az 1 metrekarelik sığınak alanı ayrılacak, sığınakların iç yüksekliği en az 2,40 metre olacak, duvar kalınlıkları en az 60 cm betonarme olacak, nükleer ve kimyasal filtreli havalandırma sistemleri zorunlu hale getirilecek. Resmî binalar ile eğitim ve sağlık tesislerinde sığınakların en az 24 saat kesintisiz elektrik sağlayacak sistemlerle donatılması gerekecek. Sığınaklarda ayrıca uydu telefonu veya acil kablosuz bağlantı (Wi-Fi) altyapısı bulunacak.

KAYIT VE DENETİM SİSTEMİ GELİYOR

Yeni maddeyle birlikte yapı kullanma izni alınan tüm binalardaki sığınak alanları, mülki idare amirliklerince kayıt altına alınacak. Bu kayıtlar ilgili idareler tarafından Valiliklere (AFAD İl Müdürlükleri) bildirilecek. Sığınaklarda yapılacak esaslı tadilatlar da yine valiliklere bildirilmek zorunda olacak.

MEVCUT BİNALARA GEÇİŞ SÜRESİ: 31 ARALIK 2028

Yönetmelikte yer alan geçici maddeye göre, mevcut yapıların sığınaklrının 31 Aralık 2028 tarihine kadar yönetmelikte belirtilen koşullara uygun hale getirilmesi gerekiyor.

Kamu kurumlarına ait sığınaklar ve özel sağlık ile eğitim tesislerindeki sığınakların ise derhal kullanıma hazır hale getirilmesi istendi.

Yöentmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz