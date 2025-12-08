Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlenen Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı'nda iki ülke ilişkilerindeki gelişmeleri değerlendirerek, '2025 Bilim ve İnovasyon Yılı kapsamında 28 ortak eylemi hayata geçirdik' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile gerçekleştirilen Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı'nda, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin her alanda güçlendiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havacılık, güvenlik, teknoloji, kültür ve eğitim alanlarında iki ülke arasındaki iş birliğini derinleştirecek çeşitli belgelerin imzalandığını belirtti.

'TİCARET HEDEFİMİZİ 10 MİLYAR DOLARA YÜKSELTTİK'

İki ülke arasında belirlenen 6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin gerçekleşmek üzere olduğunu ifade eden Erdoğan, potansiyelin çok daha yüksek olduğunu belirterek hedefin 10 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabakata varıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye-Macaristan 2025 Bilim ve İnovasyon Yılı kapsamında 28 ortak eylemi uyguladık ve müşterek projelere kaynak aktardık' dedi.

https://twitter.com/iletisim/status/1998055977187160545

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre görüşmelerde bölgesel gelişmeler de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban ile görüşmelerde Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelerin de kapsamlı şekilde değerlendirildiğini aktardı. Macaristan'ın Türk Dünyası Teşkilatı'na verdiği desteğin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs ayında Macaristan'ın ev sahipliğinde yapılan gayriresmi zirvenin AB sınırları içinde düzenlenen ilk Türk Dünyası zirvesi olması bakımından tarihi nitelik taşıdığını söyledi.

AB SÜRECİNDE MACARİSTAN'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefi kapsamında Macaristan'ın yapıcı desteğine güvendiklerini vurgulayarak sözlerini tamamladı.