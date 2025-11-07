Bunlar da ilginizi çekebilir

KEGM sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yenikapı açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 4 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Yenikapı'da emniyete alındı.' ifadelerini kullandı.

Alınan bilgiye göre saat 14:00 civarında ihbar üzerine harekete geçen KEGM, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunu olay yerine sevk etti.

İSTANBUL (İGFA) - Marmara Denizi'nde Yenikapı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 10 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince başarıyla kurtarıldı. İçinde 4 kişi bulunan tekne, güvenli bir şekilde emniyete alındı.

