İstanbul'da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), makine arızası yaşayan 10 metrelik teknede bulunan 4 kişiyi kurtardı. KEGM-3 hızlı tahlisiye botu yedekleyerek Yenikapı'ya getirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Marmara Denizi'nde Yenikapı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 10 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince başarıyla kurtarıldı. İçinde 4 kişi bulunan tekne, güvenli bir şekilde emniyete alındı.

Alınan bilgiye göre saat 14:00 civarında ihbar üzerine harekete geçen KEGM, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunu olay yerine sevk etti.

Ekipler, arızalı teknenin yedeğini alarak Yenikapı Limanı'na çekti. Kurtarılan 4 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

KEGM sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yenikapı açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 4 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Yenikapı'da emniyete alındı.' ifadelerini kullandı.

