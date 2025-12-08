Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni TBMM'de sunarken, 2026'nın hem reformların sonuçlarının görüleceği hem de Türkiye'nin yüksek gelir hedeflerine ilerleyeceği kritik bir yıl olacağını söyledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı sunuşta, 2026 bütçesinin, AK Parti Hükümetlerinin 24'üncü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 8'inci bütçesi olduğunu hatırlattı. Bütçenin, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda hazırlanan üçüncü bütçe olduğunu belirten Yılmaz, '2026 bütçesi tam anlamıyla istikrar ve refah bütçesidir. Yapısal dönüşümü hızlandıracak, yüksek gelir hedefini destekleyecek bir anlayışla hazırlandı' dedi.

Bütçede yeşil ve dijital ekonomiye geçiş, teknolojik dönüşüm, gıda ve enerji arz güvenliği ile sosyal konut hamlesi gibi önceliklere net biçimde yer verildiğini aktaran Yılmaz, Kahramanmaraş depremlerinin yaralarının sarılmasının ve şehirlerin dayanıklılığının artırılmasının da bütçenin önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

EKONOMİDE GÜÇLÜ BÜYÜME VE HEDEFLER

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin son beş yılda dünya ortalamasının iki katı büyüyerek yüzde 30,3'lük artış kaydettiğini, 2023'te milli gelirin 1 trilyon 130 milyar dolara, kişi başına düşen milli gelirin 13 bin dolara ulaştığını belirtti. 2024 yılında kişi başına gelir 15 bin doları aştı, 2025 üçüncü çeyrekte ise 17 bin 748 dolar seviyesine ulaşması öngörülüyor. Türkiye'nin nominal dolar bazında 17'nci, Satın Alma Gücü Paritesi ile 12'nci büyük ekonomi konumunda olduğunu aktaran Yılmaz, 2025 gerçekleşmeleriyle nominalde 16'ncı, paritede 11'inci sıraya yükselerek Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisi olmasının beklendiğini söyledi.

Ekim ayında işsizlik oranının yüzde 8,5 seviyesinde olduğunu hatırlatan Yılmaz, Orta Vadeli Program çerçevesinde önümüzdeki yıllarda yıllık ortalama 842 bin kişilik istihdam artışı ve 2028'e kadar işsizlik oranının yüzde 7,8'e düşmesinin hedeflendiğini açıkladı. Kasım 2025 itibarıyla yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 31,1, temel mal enflasyonunun ise yüzde 18,6 seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Yılmaz, 2026'da enflasyonun yüzde 20'nin altına inmesini, 2027'den itibaren ise tekrar tek haneli seviyelere düşürülmesini amaçladıklarını söyledi.

2026 BÜTÇESİ: GELİR VE GİDER RAKAMLARI

Yılmaz, 2026 bütçesinin 228 kamu idaresini kapsadığını ve bütçe giderlerinin 18 trilyon 979 milyar lira, gelirlerinin ise 16 trilyon 266 milyar lira olarak öngörüldüğünü açıkladı. Faiz dışı fazla hedefinin 29 milyar lira olduğunu belirten Yılmaz, vergi gelirlerinin 13 trilyon 833 milyar liraya çıkmasının beklendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, '2026 bütçesi, ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artıran temel politika aracıdır. Bu bütçe, reformların sonuçlarının görüleceği, yapısal dönüşümü hızlandıracak ve vatandaşımızın refahını kalıcı şekilde artıracak bir bütçedir' dedi. Yılmaz, savunma ve güvenlik alanında caydırıcı kapasitenin artırılmasına, Türkiye'nin küresel aktör olarak etkinliğinin yükseltilmesine ve yeşil-dijital dönüşüm ile sosyal konut projelerine bütçede öncelik verdiklerini sözlerine ekledi.