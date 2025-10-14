Meteoroloji'ye göre kuzey kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer bölgelerde az bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken rüzgarın hafif, Marmara'da kuzey yönlerden eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ekim Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir'in kuzeyi kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edildi.