İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 179 kişi tutuklandı, 72 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son bir haftada gerçekleştirilen geniş çaplı siber suç operasyonlarının detaylarını paylaştı.

Yerlikaya, 'Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 1 haftadır süren operasyonlarımızda 403 şüpheliyi yakaladık.' Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. ' ifadelerini kullandı.

25 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 179 şüpheli şahıs tutuklandı, 97'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. Operasyonlar sonucu; yaklaşık 72 Milyon TL değerinde 2 adet konut, 2 adet arsa ve 3 adet araca el konuldu.

Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama(phishing) siteleri üzerinden 'yatırım danışmanlığı, ürün satışı, faizsiz kredi' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi.

Operasyonlar, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun ve Yalova'da gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunarak,'Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yaapalım' dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1988100906164867075