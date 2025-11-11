Kocaeli İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği, engelli bireylerin ailelerine kapsamlı bilgi, destek ve güç kazandırmayı hedefleyen ve 12 hafta sürecek olan 'Engelsiz Ebeveyn Akademisi' Cumhuriyet Yaşam Merkez'inde başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, 'Engelsiz Ebeveyn Akademisi' projesiyle birlikte hem engelli bireylerin hem de ailelerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Programda aileler; kardeş ilişkileri, davranış yönetimi, psikolojik dayanıklılık, yasal haklar, sağlıklı yaşam, istihdam ve erişilebilirlik gibi birçok konuda eğitim alacak.

İLK EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Engelsiz Ebeveyn Akademisi; Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, Kocaeli Barosu, Kocaeli Tabipler Odası, Kocaeli Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Şubesi ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği iş birliğiyle yürütülüyor. Akademide; uzman hekimler, hukukçular, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları ailelere sosyal, duygusal, yasal ve pratik alanlarda kapsamlı eğitimler verecek. Engelsiz Ebeveyn Akademisi'nin ilk eğitimi, Psikolog Ümit Karabulut tarafından Cumhuriyet Yaşam Merkezinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

'EBEVENYLERİ UNUTMUYORUZ'

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, ailelerden gelen talepler doğrultusunda projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, 'Engelli Dostu belediyecilik anlamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Engelli çocuklarımıza hizmet sunarken ebeveynlerini de unutmuyoruz.

HER HAFTA FARKLI BİR UZMAN EĞİTİM VERECEK

Engelli bireylerin ailelerinin yalnız olmadığını göstermek, onların bilgi ve dayanıklılık düzeyini artırmak istedik. Engelsiz Ebeveyn Akademisi, hem ailelerin güçlenmesine hem de toplumda farkındalık oluşmasına katkı sağlayacak önemli bir proje. 20 ebeveyn 12 hafta boyunca düzenli olarak eğitime gelecek. Her hafta farklı uzmanlarla çok yönlü konular ele alacağız' dedi.

VELİLER AKADEMİDEN MEMNUN

Eğitime katılan ebeveynlerden Yasemin Özdemir, 'Oğlum otizmli. 3 senedir İzmit Belediyesinin merkezlerinden faydalanıyoruz. Bu akademi, özel çocuklara nasıl yaklaşmamız, sorunlarına nasıl çözüm bulmamız gerektiği konusunda kendimizi geliştirmemiz açısından çok önemli. Belediye Başkanı Fatma Hanım'a teşekkür ediyorum' dedi.

'EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Murat Kurt, 'Çocukların büyüme sürecinde bu eğitimlerin bizlere faydalı olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı. Bir başka ebeveyn Nazife Kurt ise 'Böyle bir eğitim olması beni çok memnun etti. Çocuklarımızla birlikte yaşadığımız için uzman bir eğitim ve fikir almak çok kıymetli' şeklinde konuştu.