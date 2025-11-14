Ortadoğu Gazetecileri Cemiyeti (OGC) Genel Başkanı Nihat Aydın'ın sorularını yanıtlayan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu, hem aşiret lideri hem siyasetçi, hem de anne kimliğiyle bölgenin toplumsal dönüşümünde kadınların belirleyici rolüne dikkat çekerek, 'İnsan adalet bekler, kadın adalet verir.' dedi.

ANKARA (İGFA) - Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Genel Başkanı Nihat Aydın, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 25 köy üzerinde etkisi bulunan, yaklaşık 30 bin nüfuslu Şeyhdoda Aşireti'nin hanımağası ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu ile kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgenin sosyolojik yapısından çözüm sürecine, kadın liderliğinden çok kültürlü yaşamın toplumsal karşılığına kadar birçok başlık ele alındı.

'AŞİRET LİDERLİĞİ BİR SORUMLULUK ZİNCİRİDİR; KADIN ÇÖZÜMÜN ANAHTARIDIR'

Siyasetin içinde büyüdüğünü, babası Mahmut Kepolu'nun üç dönem milletvekilliği yaptığını hatırlatan Kepolu, babası ve ağabeyinin vefatından sonra aşiretin liderliğini almasının 'geleneğin devamı' olduğunu söyledi. Kadının bu topraklarda zorlandığı kadar barışı kurma gücüne de sahip olduğunu vurgulayan Kepolu, 'İnsan adalet bekler, kadın adalet verir. Bu coğrafyada kadın olmak zor ama barışı sağlama gücü kadınlarda çok daha büyüktür.' dedi.

Köyler arasındaki gerginliklerden aile içi anlaşmazlıklara kadar birçok sorunun çözümünde bizzat yer aldığını belirten Kepolu, kan davalarının engellenmesi, gençlerin eğitimine destek, aşiret içinde sosyal barışın korunması gibi konularda yıllardır aktif rol oynadığını anlattı.

'SİYASET BENİM İÇİN GÖREV DEĞİL, DOĞDUĞUM TOPRAKLARA BORCUMDUR'

Silvan'ın köylerini, acılarını ve ihtiyaçlarını çok iyi bildiğini söyleyen Kepolu, siyasete girişinin doğal bir süreç olduğunu ifade etti. AK Parti'den milletvekili aday adayı olmasını 'Siyaset benim için sadece bir görev değil; doğduğum topraklara olan borcumun bir parçası.' diyerek özetleyen Kepolu, 'Oğlum iki kimliğiyle gurur duyuyor: Bu toprakların zenginliği budur' ded,

Hem Kürt, hem Türk kimliğinin yaşamında yer ettiğini belirten Suna Kepolu, Trabzonlu bir Türk ile evli olmasının iki kültürü de harmanlamasına vesile olduğunu belirterek, 'Trabzon'da bir Kürt gibi, Diyarbakır'da bir Türk gibi yaşadım. Önemli olan kimlik değil, birlikte yaşama iradesidir.' dedi.

Oğlunun iki kimliğiyle gurur duyduğunu söyleyen milletvekili Kepolu, bunun Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıttığını ifade ederek, 'Barışın dili annelerdir; çözüm sürecinde annelerin kalbi çiçek açtı' dedi. Bölgedeki gerginliklerin halktan değil, küçük provokatif gruplardan kaynaklandığını belirten Kepolu, halkın büyük çoğunluğunun bir arada yaşamayı istediğini kaydetti.

Bu arada çözüm sürecine dair değerlendirmede de bulunan Kepolu, 'Bu süreç Türk annesi için neyse, Kürt annesi için de odur. O dönemde annelerin kalbinde çiçek açtı, umut yeniden yeşerdi' yorumunu yaptı. Kepolu, hem aşiret liderliğini, hem milletvekilliğini, hem de anneliği bir arada yürütmesinin, bölgenin değişen yapısının bir göstergesi olduğunu ifade ederek, kadınların bölgenin geleceğinde daha görünür ve etkili olacağına inandığını sözlerine ekledi.