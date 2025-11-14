MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan ve yönetimi, ilçedeki sosyal hizmetler ve mahalle sorunlarını değerlendirmek için kurum ve muhtarlarla bir araya geldi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan ve Yönetim Kurulu üyeleri, ilçedeki sosyal ve yerel meseleleri ele almak üzere kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Heyet ilk olarak Keşan Sosyal Hizmetler Müdürü Nergis Mustafapaşa'yı ziyaret ederek, sosyal hizmetlere erişim, ihtiyaç sahibi vatandaşların durumu ve kurumun karşılaştığı güncel zorluklar hakkında bilgi aldı.

Görüşmede, dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerin güçlendirilmesi ve vatandaşların kurumsal desteklere daha kolay ulaşabilmesi için yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı.

MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, sosyal hizmetlerin toplumsal refah için önemine değinerek, 'Sosyal hizmetler, toplumun kalbidir. Bu alanda yapılan her çalışma, vatandaşın hayatına doğrudan dokunur. Biz, bu hizmetlerin güçlenmesi ve daha fazla insana ulaşması için her zaman destek olmaya devam edeceğiz' dedi.

Programın ikinci bölümünde MHP heyeti, Yeni Mahalle Muhtarı İbrahim Dağ ve Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Muammer Gizlen'i ziyaret ederek kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Muhtarlar, mahalle sakinlerinin günlük yaşamda karşılaştığı sorunlar, altyapı eksiklikleri ve güvenlik meseleleri gibi konuları doğrudan İlçe Başkanı ve yönetim ekibine aktardı.

Toplantının ardından açıklama yapan Adnan İnan, ''Komşum Nasılsın, Derdin Derdimiz' sohbetlerimizle Keşan'ın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Hem Sosyal Hizmetler Müdürümüzden hem de kıymetli muhtarlarımızdan aldığımız bilgiler, yol haritamızı belirlemede büyük önem taşıyor. Keşan'ın her köşesindeki sorunu çözüme kavuşana dek takibini yapacak ve ilgili mercilere ileteceğiz. Bizim için Keşan'da yaşayan her bir komşumuzun derdi, bizim derdimizdir' ifadelerini kullandı.