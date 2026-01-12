Trabzonspor'un önceki dönem yöneticilerinden Sertaç Güven, Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği yönetimiyle bir araya geldi.

ARTVİN (İGFA) - Bir dizi ziyaret ve iş görüşmeleri için Artvin'e gelen Trabzonspor'un en son şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunda Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunda görev alan Sertaç Güven, Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Sarayoğlu, yönetim kurulu üyeleri Alim Çelik ve Murathan Taşkın'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Sarayoğlu, derneğin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi vererek, Artvin'de Trabzonspor'a büyük bir ilginin olduğunu söyledi.

Sarayoğlu amaçlarının kentte bordo-mavi sevdasını daha da yaymak olduğunu belirterek, dernek olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Hayatında statta maç izleme fırsatı bulamayan çocukları ve gençleri Trabzon'da maça götürdüklerini belirten Sarayoğlu, bu kapsamda Artvin Spor Lisesi Öğrencilerini maça götürmek için Trabzonspor'un dönemin başarılı ve sevilen yöneticilerinden Sertaç Güven'den destek istedi. Artvin'de bordo-mavili renklere gönül vermiş binlerce taraftarların bulunmasından son derece mutlu olduğunu belirten Sertaç Güven ise derneğin sosyal sorumluluk projesine destek vereceğini söyledi.