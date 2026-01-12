İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Cemil Tugay'ın yönetiminde 2025 yılında sporu kentin dört bir yanına yayarak altyapıdan eğitime, tesislerden yetenek taramasına uzanan kapsamlı projelere imza attı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında sporu kentin dört bir yanına yayarak milyonlarca liralık destek, yeni tesisler ve çocuklara yönelik projelerle dikkat çekti. Başkan Dr. Cemil Tugay yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, sporu yalnızca tesis yatırımlarıyla değil; eğitim, altyapı ve yetenek geliştirme projeleriyle ele aldı. Bu kapsamda 1550 okula 31 milyon liralık spor malzemesi desteği sağlandı. 300 amatör spor kulübüne ayni, 282 kulübe ise nakdi destek verildi.

Park ve yeşil alanlara kurulan spor istasyonları, 14 branşta ücretsiz spor imkânı sunarak yaklaşık 20 bin İzmirlinin hizmetine girdi. Kültürpark ve Göztepe'de yeni istasyonlar için çalışmalar sürüyor.

'Her İlçeye Bir Büyük Spor Tesisi' hedefiyle çok sayıda proje yatırım programına alınırken, Mahallede Spor Var ve Geleceğin Şampiyonları projeleriyle binlerce çocuk sporla buluşturuldu. Sportif yetenek ölçümlerinden 1600'ü aşkın çocuk faydalandı. 2025'te 55 bin kişi spor eğitimlerine katıldı, buz sporları ve yüzme başta olmak üzere on binlerce yurttaş sportif faaliyetlerden yararlandı. Yıl boyunca 56 ulusal ve uluslararası spor organizasyonu İzmir'de gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarla kenti sporun ve sağlıklı yaşamın merkezi haline getirmeyi hedefliyor.