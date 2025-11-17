Serbest Bölgeler, Ekim ayında ihracatını yüzde 10,7 artırarak 1,13 milyar dolara yükseltti ve dış ticaret fazlası 352 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek Ekim ayı değerine ulaştı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin serbest bölgeleri Ekim 2025'te tarihî bir performans sergiledi. İhracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artışla 1,13 milyar dolara yükselirken, dış ticaret fazlası 352 milyon dolar olarak kaydedildi. Toplam satışlardaki ihracat payı ise yüzde 77,3 ile rekor seviyeye ulaştı.

Ekim ayında Ege Serbest Bölgesi 305 milyon dolarlık ihracatıyla toplam ihracatın yüzde 26,9'unu gerçekleştirdi. Bursa Serbest Bölgesi 167 milyon dolar, Kocaeli 71 milyon dolar ve Adana-Yumurtalık 51 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı. Serbest bölgelerdeki toplam ticaret hacmi ise yüzde 2,3 artışla 2,52 milyar dolara yükseldi.

Ocak-Ekim 2025 döneminde ise 19 serbest bölgede ihracat, yüzde 4,7 artışla 10,4 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek dönemsel değerine ulaştı. Dış ticaret fazlası 3,1 milyar dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 142,7'ye yükseldi. Orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 56,7 seviyesinde gerçekleşti.

Ege Serbest Bölgesi, dönemsel ihracatta 2,7 milyar dolarla liderliğini sürdürürken, Adana-Yumurtalık 395 milyon dolar, Kocaeli 624 milyon dolar ve Gaziantep 110 milyon dolar ihracat rakamlarına ulaştı.

Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerdeki bu yükselişi, Türkiye'nin teknoloji ve katma değer odaklı üretim stratejisi ile güçlü ihracat performansının somut göstergesi olarak değerlendirdi.