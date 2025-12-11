Bunlar da ilginizi çekebilir

Hatırlanacağı gibi, ABD Merkez Bankası (FED) de bugün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirdiğini sabah saatlerinde açıklamıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 'Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir' dedi.

Buna göre, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5'ten yüzde 41'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38'den yüzde 36,5'e indirdi.

PPK kararına göre hafta vadeli repo ihale faiz oranı 150 baz puan indirildi.

Ekim ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indirilmesine karar veren Merkez Bankası, yılın son faiz kararını açıkladı.

