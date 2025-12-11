Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 10680) ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinin 19. fıkrasındaki süre, 31 Aralık 2030'a kadar uzatıldı. Bu düzenleme, sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirlerdeki stopaj (tevkifat) uygulamalarının devamını sağlayarak yatırımcıları destekleyecek.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi mevzuatında önemli bir uzatma getirdi.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinin 19. fıkrasında belirtilen sürenin 31 Aralık 2030 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılması hükme bağlandı.

Sermaye piyasası işlemlerinden (örneğin, menkul kıymet satış kazançları, kâr payları, repo gelirleri) elde edilen belirli gelir unsurlarında uygulanan tevkifat (stopaj) oranlarını düzenleyen Geçici 67. madde, yatırımcıların vergi yükünü azaltmak amacıyla düşük stopaj oranları getirerek piyasayı canlandırmayı hedefliyor.

Hatırlanacağı gibi önceki uzatma 31 Aralık 2025'te sona erecekti; yeni karar ile uygulama 5 yıl daha (2030 sonuna kadar) devam edecek.