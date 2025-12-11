Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracat performansına ilişkin dikkat çeken verileri paylaşarak, Kasım itibarıyla mal ihracatının 270,6 milyar dolara ulaştığını ve 2026 hedefinin 280 milyar doların üzerine çıkmak olduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracat başarısına ilişkin sosyal medya hesabından önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bolat, Kasım ayı verilerine göre mal ihracatının 270,6 milyar dolara yükseldiğini belirterek, bu rakamın hükümetler döneminde 7,5 kat artış anlamına geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin küresel ticaretteki tüm zorluklara rağmen üretim ve ihracatta tarihi bir başarı hikâyesi yazmaya devam ettiğini ifade eden Bakan Bolat, 'Bu güçlü tablo; ihracatçımızın emeğinin, girişimcimizin cesaretinin ve devletimizle iş dünyamız arasındaki stratejik iş birliğinin eseridir' dedi.

Bakan Bolat, ihracattaki yükseliş trendinin sürdürüleceğini belirterek, 2026 yılı için mal ihracatında 280 milyar doların üzeri hedefini paylaştı. Türkiye'nin küresel ticaretin zorlu koşullarına rağmen yoluna kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Bolat, her adımda daha güçlü bir ekonomik yapı inşa edildiğini kaydetti.