Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ekim ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, 'Ekim ayında bütçe 223,19 milyar TL açık verdi. Bütçe gelirleri 1 trilyon 147,07 milyar TL, bütçe giderleri 1 trilyon 370,26 milyar TL olarak gerçekleşti. Ocak-ekim bütçe açığı ise 1 trilyon 440,47 milyar TL oldu. Bütçe açığında giderler tarafındaki cari transferler, personel giderleri ve mal ve hizmet alım giderlerindeki artışlar etkili oldu' dedi.

ALT KALEMLER

Zeytinoğlu açıklamasında, 'Ekim ayında bütçe gelirlerdeki artış yüzde 49,1 olurken, giderlerdeki artış oranı yüzde 43,4 olarak gerçekleşti. Alt kalemlerine baktığımızda gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerde yüzde 90 ve dahilde alınan KDV'de yüzde 52,3 artış olduğunu görüyoruz. Kurumlar Vergisi tarafında ise yıl içinde 4 kez geçici vergi ödenmesinin bu ay olmaması sebebi ile yüzde 38,4'lük bir düşüş var. Kasım ayında Kurumlar Vergisi'nin üçüncü ödemesi yapılacağından Ağustos ayında olduğu gibi bu kalemdeki artış yüksek olacaktır. Bu sebeple kasım ayında bütçe fazlası verme potansiyelimiz olabilir' ifadelerini kullandı.