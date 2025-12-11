Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile basit usulde vergilendirme uygulaması genişletildi. 1 Ocak 2026 itibarıyla nüfusu 2 bini geçmeyen köyler ve mahalleye dönüşen beldeler de kapsama alınarak küçük esnafın yükü hafifletildi.

ANKARA (İGFA) - 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 51. maddesi gereğince hazırlanan karar, 8 Eylül 2025 tarihli ve 10380 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın ekindeki düzenlemede değişiklik yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, basit usulde vergilendirme kapsamı, küçük yerleşim birimlerini de içine alacak şekilde genişletildi. Bu düzenleme, yıllık gelir beyannamesi vermekten muafiyet ve belirli istisnalardan yararlanma imkânı sağlayarak esnaf ve sanatkarların vergi yükünü azaltmayı hedefliyor.

Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'ilçeler' ibaresi, 'ilçeler ile (f) bendi dışındaki faaliyetler bakımından 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen ve nüfusu 2.000'i geçmeyen belde belediyeleri ve köyler.' olarak değiştirildi.

Söz konusu değişiklik, özellikle büyükşehirlerde mahalleye dönüştürülen beldeler ve küçük nüfuslu köylerdeki (2.000'den az) ticari faaliyetleri (f bendindeki istisnalar hariç) basit usule dahil edildi. Küçük esnaf mal alım-satımı gibi faaliyetlerde gerçek usule geçiş zorunluluğundan kurtuldu.

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak kararla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Küçük ölçekli işletmeleri koruyacak ve basit usulden gerçek usule geçen mükelleflerimize kolaylık sağlayacak düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Daha adil bir rekabet ortamı ile vergide eşitlik ve adaleti güçlendirme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.