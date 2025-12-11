Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artış gösterdi.

ANKARA (İGFA) - TÜİK'in açıkladığı ekim ayı verilerine göre, ticaret satış hacmi yıllık yüzde 7,4, perakende satış hacmi yıllık yüzde 15 arttı.

Alt sektörlerde yıllık değişim; motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı yüzde 9,1 artış, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,8 artış, perakende ticaret satış hacmi yüzde 15,0 artış, aylık bazda ise ticaret satış hacmi yüzde 3,6 azaldı, ancak perakende satış hacmi yüzde 0,2 artış gösterdi.

Aylık değişim detayları ise; motorlu kara taşıtları ve motosikletlerde yüzde 0,8 ve perakende ticarette yüzde 0,2 artış olarak yansırken, toptan ticaret yüzde 6,1 azalış kaydetti.

TÜİK verileri, özellikle perakende ticarette yıllık büyümenin güçlü seyrini sürdürdüğünü, aylık dalgalanmaların ise kısa dönemli olduğunu ortaya koydu.