İBB Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde 2025 av sezonunun ilk üç ayında 22 bin 341 ton su ürünü satıldı. En çok satılan balık 11 bin 240 tonla hamsi olurken en uygun fiyatlı ürün sardalya, en pahalı ise sinarit. Palamudun yerini ise hamsi aldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ (İSYÖN) tarafından işletilen Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde avlanma sezonunun ilk üç ayında 100 farklı tür satışa sunuldu.

1 Eylül 2025 - 1 Aralık 2025 tarihleri arasında en çok satılan su ürünü 11 bin 240 ton ile hamsi oldu. Hamsiyi, istavrit ve sardalya takip etti. Toplamda satışa sunulan ürün miktarı ise 22 bin 341 ton oldu.

Denizlerde avlanma sezonunun başlamasıyla birlikte, İBB Gürpınar Su Ürünleri Hali verilerine göre 2025-2026 av sezonunun Eylül, Ekim ve Kasım aylarında 22 bin 341 ton su ürünleri satışa sunuldu.

Geçen yılın Eylül, Ekim ve Kasım aylarının şampiyonu olan palamut yerini hamsiye bıraktı. Bu yıl 11 bin 240 ton hamsiyi, 2 bin 226 ton ile istavrit, bin 468 ton ile mezgit takip etti. En çok satışa sunulan diğer balıklar sırasıyla sardalya, çipura, levrek ve somon oldu.

İBB Gürpınar Su Ürünleri Hali'nin üç aylık ortalama satış verilerine göre kilosu en uygun fiyatlı ürün 55,77 lirayla sardalya oldu. Sardalyayı 57,25 lirayla kolorit, 58,67 lirayla hamsi izledi. Ortalama fiyatlara göre en pahalı ürünler ise sırasıyla sinarit, pisi ve lipsöz olarak kaydedildi.