Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin 752. Vuslat Yıl Dönümü için düzenlenen Şeb-i Arûs törenlerinde Selçuklu Belediyesi'nin turizm destinasyonları yoğun ilgi gördü; törenler boyunca yaklaşık 120 bin kişi Selçuklu'nun öne çıkan mekanlarını ziyaret etti.

KONYA (İGFA) - Konya'da düzenlenen Şeb-i Arûs törenleri, bu yıl da hem yurt içinden hem de yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Mevlânâ'nın 'Gel ne olursan ol yine gel' çağrısına yanıt veren misafirler, törenlerin manevi atmosferinin ardından Selçuklu'nun öne çıkan kültürel ve turistik mekanlarına yöneldi.

Selçuklu'nun sembol mekanları arasında yer alan Mevlana Müzesi, Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille, Aya Elenia, Zaman Müzesi ve Sille Müzesi, Şeb-i Arûs döneminde yoğun ilgi görerek yaklaşık 120 bin ziyaretçiyi ağırladı. Törenler sırasında düzenlenen etkinlikler, Mevlânâ'nın insanlığı birleştiren öğretilerini bir kez daha hatırlattı ve misafirler, Selçuklu vizyonunun yansıtıldığı mekanlardan memnuniyetle ayrıldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, törenler vesilesiyle oluşan yoğun ilginin hem maneviyatı hem de turizmi güçlendirdiğini belirterek şunları söyledi:

'Hazreti Mevlânâ'nın 'Gel ne olursan ol yine gel' çağrısını yüzyıllardır yaşatan Konyamız, bu yıl da dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi sevgi ve muhabbetle karşıladı. Selçuklu'nun turizm destinasyonları haline gelen lokasyonlarında, Mevlana Müzesi'nin yanı sıra Tropikal Kelebek Bahçesi, tarihi Sille Mahallesi ve müzelerimiz ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bu yoğun ilgi hem kardeşlik ve hoşgörü duygularını pekiştirirken hem de bizlere büyük bir gurur yaşattı. Selçuklu'nun kültürel mirasını ve turizm değerlerini sürdürmeye, Konya'yı dünya çapında bir hoşgörü ve barış merkezi olarak tanıtmaya devam edeceğiz. Tüm misafirlerimize ilgileri ve katkıları için gönülden teşekkür ediyorum.'

Selçuklu Belediyesi'nin turizm ve kültürel miras alanındaki çalışmaları, Şeb-i Arûs törenleriyle bir kez daha gözler önüne serildi ve ilçenin hem yerli hem de yabancı turistler için önemli bir çekim merkezi olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.