Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mezarlıkların daha güvenli, estetik ve düzenli bir yapıya kavuşması için çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında il genelindeki mezarlıkların çevresine toplam 6 bin metreküp taş duvar inşa ediliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, mezarlık alanlarında yürüttükleri kapsamlı çalışmaları planlı bir şekilde devam ettiriyor.

Çalışmalar kapsamında il genelindeki mezarlıkların çevresine toplam 6 bin metreküp taş duvar inşa ediliyor. Ana yol cepheleri taş duvarla güçlendirilirken, arka cephelerde güvenliği artırmak amacıyla tel çit uygulaması yapılıyor. Bunun yanı sıra mezarlık giriş kapıları da modern ve dayanıklı ferforje malzemelerle yenileniyor. Yapılan düzenlemeler, hem ziyaretçiler için daha güvenli bir ortam sunuyor hem de mezarlıkların estetik görünümünü iyileştiriyor.

EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA

Bu kapsamda Gölcük'te Ayvazpınar Mahallesi Merkez Mezarlığı, Karamürsel'de ise Suludere, Osmaniye, Karapınar Mahallesi Tepeköy ve Karapınar Merkez mezarlıkları ile Semetler Mahallesi Merkez ve Uzunçiftlik mezarlıklarında çalışmalar eş zamanlı olarak devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, bu mezarlıklardaki imalatların kısa sürede tamamlanacağını belirtirken, ilerleyen dönemlerde diğer mezarlıklarda da planlı olarak çevre düzenleme uygulamalarının başlatılacağını ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha düzenli, güvenli ve huzurlu bir ziyaret ortamına kavuşması için mezarlık çalışmalarını aynı titizlikle sürdürüyor.