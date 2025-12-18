Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 2025-2026 dönemi Gençlik Meclisi Başkanlığı için yapılan seçimde Mine Nur Demirkıran yeni dönemde de Meclis Başkanlığı görevine seçildi.

ANTALYA (İGFA) - Gençlik Meclisi 2025-2026 döneminin ilk toplantısına Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilüfer Deveci, Av. Müge Gezginci Uysal ve Başkan Danışmanı Mehmet Karavural da katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açılan meclis oturumuna lise öğrencisiyken girdiği mecliste şimdi üniversite öğrencisi olan Erol Tenil başkanlık etti.

Meclis Üyesi Taylan Şanlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gençlere gönderdiği mektubu okudu. Böcek mektubunda, gençlerin adalet, eşitlik ve özgürlük duygusuyla Antalya'nın geleceğini şekillendireceğini vurgulayarak, 'Her koşulda sizlerin yanında olduğumu bilmenizi isterim. Yeni dönemin Antalya'mız için hayırlı olmasını dilerim. Biz Gençlerle Güçlüyüz' ifadelerini kullandı.

Şanlı'nın konuşmasının ardından meclis başkanlığı seçimi gerçekleşti. Seçimde 2024-2025 döneminde de Gençlik Meclisi Başkanlığı görevini yürüten Mine Nur Demirkıran 2025-2026 dönemi başkanlığına seçildi.

Seçim sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Mine Nur Demirkıran, görevini bir kez daha üstlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ÇALIŞMA GRUPLARI BELİRLENDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nde görev alacak Eğitim Çalışma Grubu, Sağlık ve Spor Çalışma Grubu, Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, Proje Çalışma Grubu, Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu ile Girişimcilik Çalışma Grubu üyeleri belirlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, 2025-2026 dönemi için yapılan başvuruların ardından meclisin yeni üyeleri belirlendi. Gençlik Meclisi, Antalya'nın farklı ilçelerinden 58'i erkek, 54'ü kadın olmak üzere 15-30 yaş aralığında 112 üyeden oluşan oluştu. Meclisin % 85'i yeni üyelerden %15'i ise kurumsal hafızanın aktarımı için eski üyelerden seçildi.

Bu dönemde lise öğrencilerinin katılımında artış olan Gençlik Meclisi'nde engelli gençlerin katılımı olması da meclisin kapsayıcı olmasına güzel bir örnek oluşturdu.