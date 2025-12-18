Anadolu Selçuklu Teşkilatı Genel Başkanı Muhammed Sadık Yılmaz, 'Milli Piyango' adıyla bilinen yapının özel sektör tarafından işletilmesini eleştirerek, faaliyetinin kumar olması nedeniyle 'milli' sıfatını taşıyamayacağını belirtti.

İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Selçuklu Teşkilatı Genel Başkanı Muhammed Sadık Yılmaz, kamuoyuna yaptığı açıklamada, uzun süredir özel sektör tarafından işletilen ve faaliyet konusu kumar olan Milli Piyango'nun adındaki 'milli' sıfatının hukuki ve ahlaki açıdan ciddi bir çelişki oluşturduğunu vurguladı.

Yılmaz, 'Milli' kavramının milletin ortak değerlerini, kamu yararını ve devlet sorumluluğunu ifade ettiğini belirterek, 'Bugün işletme hakkı özel bir şirkete devredilmiş, ticari kâr mantığıyla yönetilen bir yapının adında hâlâ 'milli' ibaresinin bulunması milletin değerlerinin istismarıdır' dedi.

Açıklamada, kumarın toplumsal ve dini açıdan sakıncalı bir faaliyet olduğuna dikkat çekilen Yılmaz, 'Milletimizin büyük çoğunluğu Müslümandır. Kumar, inanç ve aile yapısına aykırı bir faaliyettir. Milletin inancına açıkça aykırı bir sistem nasıl 'milli' olabilir?' ifadelerini kullandı. Yılmaz ayrıca, 'Milli' kelimesinin burada bir değer olmaktan çıkarılıp ticari bir pazarlama aracına dönüştüğünü belirterek, milletin duygusu ve umudunun özel şirketlerin kâr düzenine alet edildiğini kaydetti.

Anadolu Selçuklu Teşkilatı olarak taleplerini net bir şekilde açıklayan Yılmaz, 'Ya bu yapı gerçekten milletin denetimine ve kamu yararına uygun hale getirilmeli, ya da adındaki 'milli' ifadesi derhal kaldırılmalıdır. Çünkü milli olan kumar olamaz, milli olan özel çıkarın aracı olamaz, milli olan milletin inancına ve değerlerine sırtını dönmez' dedi. Yılmaz, açıklamasını 'Bu bir isim meselesi değil, bir duruş meselesidir' sözleriyle tamamladı.