İstanbul Halk Ekmek'in ekşi mayalı, organik ve tam buğdaylı ekmeği, sürdürülebilir üretim ve yenilikçi yaklaşımıyla Sürdürülebilir Gıda Ödülleri'nde 'Ürün İnovasyonu' kategorisinde ödül kazandı.

İSTANBUL (İGFA) - Yaklaşık 20 yıldır İstanbul Halk Ekmek bünyesinde üretilen Organik Tam Buğday Ekmeği, dış müdahaleye gerek kalmadan kurum içinde beslenen ve kültürü korunan ekşi maya ile hazırlanıyor. Şekersiz, ekşi mayalı, vegan, tam buğdaylı ve organik olarak üretilen ekmek, hem pazarda öncü bir ürün olma hem de 20 yıldır sürdürülebilir bir ekşi maya geleneğini yaşatma özelliği taşıyor.

İstanbul Halk Ekmek, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü adil fiyat politikası sayesinde, organik ürünlerde sıkça karşılaşılan yüksek fiyat bariyerini aşarak nitelikli gıdaya erişimi kolaylaştırıyor. Organik Tam Buğday Ekmeği de bu özellikleriyle tüketicilere erişilebilir ve sağlıklı bir alternatif sunuyor.

Bu başarı, Sürdürülebilir Gıda Ödülleri'nde 'Ürün İnovasyonu' kategorisinde ödüllendirilerek taçlandırıldı. Ödül törenine İstanbul Halk Ekmek AŞ Genel Müdürü Derya Atacan, Genel Müdür Yardımcıları Berna Gönenli ve Erdoğan Sipahi, Ar-Ge Müdürü Ahsen Ünal Arda ile Pazarlama Müdürü Zeynep Zozik katıldı.

İstanbul Halk Ekmek, daha önce de 2023 yılında Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Gıda Ödülleri'nde 'Sürdürülebilir Gıda İletişimi' kategorisinde, 'Öğrencileri Ekmek Üretimi ile Tanıştırma' projesiyle ödüle layık görülmüştü. Kurumsal üretim kültürü ve ekşi mayaya dayalı sürdürülebilir üretim anlayışıyla öne çıkan İstanbul Halk Ekmek, bu ödülle hem yenilikçi yaklaşımını hem de halk için sağlıklı ve erişilebilir gıda sunma hedefini pekiştirmiş oldu.