İzmit Belediyesi, artan yaşam maliyetleri karşısında Halk Et uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların mutfak harcamalarını hafifletmeyi amaçlıyor. Mobil satış aracı Kocaeli'nin tüm ilçelerinde belirli aralıklarla kurularak uygun fiyatlı, ulaşılabilir güvenli et ürünlerini vatandaşlara sunuyor. Böylelikle vatandaşların temel beslenme gereksinimlerinin karşılanmasına da destek sağlanmış olunuyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin vatandaşların uygun fiyatlı ve kaliteli ete erişimini kolaylaştırmak amacıyla sürdürdüğü Halk Et Mobil Aracı uygulama kapsamında kentin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Halk Et'in son durağı Kuruçeşme Hizmet Binası önü olurken vatandaşlar sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

