KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Sille Ak Mahallesi Asithane, Darıbeka ve Huşu Sokak'ta yürütülen altyapı ve asfalt çalışmaları tamamlandı. Şehir içi ulaşım konforunu arttıran çalışmalarla toplam 3,5 kilometre uzunluğunda, toplam 40 bin metrekare alanda 9 bin 200 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Başkan Pekyatırmacı; 'Selçuklu Belediyesi olarak ulaşım konforunu arttırmaya devam ediyoruz'

Selçuklu'da yol konforunu arttırmak için asfalt çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Yaptığımız fiziki belediyecilik çalışmalarıyla şehrimizi güzelleştirirken koyduğumuz hedefleri de bir bir gerçekleştiriyoruz. Selçuklumuzda merkez ve dış mahallelerimizde sürdürdüğümüz çalışmalarla ihtiyaç olan bölgelerde ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sille Ak Mahallemizde yer alan Asithane, Darıbeka ve Huşu Sokak'ta ekiplerimiz çalışmalarını tamamladı. İlçemize değer katan bu çalışmalar ile hemşehrilerimizin güvenli ulaşımını ve memnuniyetini sağlarken yolların ulaşım konforunu da arttırmaya devam ediyoruz' dedi.