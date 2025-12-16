Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçirdiği Bilim Merkezi için Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi binasında fiziki alanların hazırlanması adına çalışmalar sürüyor. 5 atölyenin yer alacağı bilim merkezinde devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban yerinde inceledi.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji vizyonu doğrultusunda genç neslin bilimsel düşünceye teşvik edilmesi ve İnegöl'de bu alandaki alt yapı eksikliğinin giderilmesi maksadıyla hazırlanan Beşinci Mevsim Bilim Merkezi projesi adım adım ilerliyor. Özellikle çocukların ve gençlerin bilime, araştırmaya ve teknolojiye erişimini kolaylaştıracak sürdürülebilir bir tesis oluşturulması adına TÜBİTAK iş birliğinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nin A bloğunda atölyelerin hazırlanma çalışmaları devam ediyor.

5 ATÖLYE YER ALACAK

Astronomi ve Uzay Bilimi, Doğa Bilimi, Teknoloji, Tasarım ve Matematik olmak üzere 5 atölyenin yer alacağı Beşinci Mevsim Bilim Merkezinden anasınıfından yüksek okula kadar tüm öğrenciler faydalanabilecek.

Merkezin hayata geçmesi adına TÜBİTAK'tan hibe desteği de alan İnegöl Belediyesi, atölyelerin oluşturulması çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi binasında Bilim fiziki düzenleme çalışmalarını tamamladı. 5 atölye için sınıflarda; bölme, duvar ve sıva işlemleri gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi atölyelerin iç tefrişatı için de ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

BAŞKAN TABAN YERİNDE İNCELEDİ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bilim Merkezi olarak hizmet verecek atölyeleri yerinde inceleyerek bugüne kadar yapılan ve yapılacak çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Başkan Taban'ın büyük önem verdiği projenin öğrencilerin ufkunu genişletmesi hedefleniyor. Çocuklar ve gençlerin bilimle, teknolojiyle ve üretimle iç içe bir öğrenme ortamı elde etmesi ile geleceğe değer katacak adımlar atılması planlanıyor. Bu merkez aynı zamanda İnegöl'ün gelişimine de katkı sağlayacak. Tamamlanıp hayata geçtiğinde İnegöl'ün sanayi ve üretim gücünü bilimsel düşünceyle buluşturarak, yerli üretime, teknolojiye ve nitelikli insan kaynağına katkı sunacak.