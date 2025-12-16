İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından Yaşam Vadisi 1. Etap'ta düzenlenen 'Beylikdüzü Kış Festivali' başladı. Festival 30 Aralık'a kadar sürecek.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi'nin Yaşam Vadisi 1. Etap'ta düzenlediği ve geleneksel hale gelen 'Beylikdüzü Kış Festivali' başladı.

Işıklar ve süslemelerle donatılan festival alanı, ilk gününden ilçe sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.Renkli hediyelik ürünlerin ve yiyecek-içecek stantlarının yer aldığı festival alanı, 30 Aralık'a kadar her gün 19.00 - 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Festival süresince düzenlenecek müzik dinletileriyle vatandaşlar, keyifli vakit geçirmenin yanı sıra yeni yıl coşkusunu da birlikte yaşayacak.

Festival programı kapsamında ayrıca; 19- 21 ve 27 Aralık tarihlerinde Göktuğ Gülsoy, 20 ve 27 Aralık'ta Dj Fırat Canpolat, 20-26-28 ve 30 Aralık günleri ise Yasin Aktaş canlı müzik performansıyla sahnede olacak. Beylikdüzü Kış Festivali, 30 Aralık'ta sona erecek.