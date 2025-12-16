Doğunun en eski yayın kuruluşlarından TRT Erzurum Radyosu, 15 Aralık 1960'tan bu yana halkın eğitim, kültür ve müzik ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - TRT Erzurum Radyosu, kuruluşunun 65'inci yıl dönümünü kutladı. 15 Aralık 1960 tarihinde resmi yayın hayatına başlayan radyo, bölge insanına 'milli şuurun yansımaları' olan türküleri, şarkıları, hikâyeleri ve kültürel değerleri ulaştırmayı sürdürüyor.

Radyo, ilk yayınlarını 1 KW gücündeki kısa dalga vericisiyle deneme yayını olarak 11 Aralık 1960'ta başlattı ve dört günlük deneme yayının ardından 15 Aralık 1960'ta Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in açış konuşmasıyla resmi yayına geçti. Yayınlar, ilk olarak Toprak Mahsulleri Ofisi binasında üç odalı bir mekândan yapılırken, 1966'dan itibaren halen hizmet verilen kendi binasına taşındı. FM vericisi üzerinden yayınlar ise 10 Ekim 1997'den bu yana sürdürülüyor.

TRT Erzurum Radyosu, 65 yıldır bölge halkının eğitim, kültür ve müzik ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. İlkeli ve kaliteli yayıncılığını sürdüren radyo, her yaştan dinleyiciye hitap eden programlarla bölgeyle bağını güçlendirmeye devam ediyor.

Kutlamalar kapsamında TRT Erzurum Bölge Müdürü Ayça Alemdar, Radyo Müdürü Feyza Yılmaz, yapımcı ve teknik ekibin katılımıyla 65'inci yıl pastası kesildi. Etkinlik, radyo çalışanlarının özverisi ve dinleyiciye olan bağlılığının bir simgesi olarak değerlendirildi.