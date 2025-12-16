Malatya Büyükşehir Belediyesi,İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi iş birliğinde belediye çalışanlarına yönelik 'Kurum Kültürü ve Kurumsallaşma' konulu eğitim programı düzenledi.

MALATYA (İGFA) - Kurumsal gelişimi daima destekleyen örnek çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında gerçekleştirilen eğitimler MABESEM Konferans Salonunda çeşitli konularla 4 gün boyunca farklı başlıklarla devam edecek.

Prof. Dr. Gökhan Tuncel tarafından ilk gün konusu olarak verilen 'Kurum Kültürü ve Kurumsallaşma' konulu eğitimine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Rıza Murat Türksoy, daire başkanları, şube müdürleri ve çok sayıda personel katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Rıza Murat Türksoy, 'Bu eğitimlerle amacımız sadece bilgi aktarmak değil, aynı zamanda kurum içindeki aidiyet duygusunu pekiştirmek, ekip çalışmasını geliştirmek ve iş verimliliğini artırmaktır. Kurumsal bir yapı içerisinde görev yapan her bir çalışanımızın sürece katkı sunması ve işini en iyi şekilde yapması bizler için son derece kıymetli' ifadelerini kullandı.

Eğitimi veren Prof. Dr. Gökhan Tuncelise, kurum kültürünün bir kurumun kimliği olduğuna dikkat çekerek, bu kültürün çalışanlar arasındaki etkileşim, davranış kalıpları ve iş yapma biçimleri ile şekillendiğini belirtti. Tuncel, kurumsallaşmanın ise kurumların sürdürülebilirliğini sağlayan en önemli yapı taşı olduğunu söyledi. Tuncel'in kısa konuşmasının ardından 'Kurum Kültürü ve Kurumsallaşma' konulu eğitime geçildi.