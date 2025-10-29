Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü kutlamaları, Nilüfer'de Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Cumhuriyet varsa gelecek var' mesajını verdi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer'de Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Gün boyu sürecek kutlama programları, Nilüfer Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı.

Yoğun katılımla düzenlenen törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra CHP Parti Meclis Üyesi ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Bugün, bir milletin küllerinden yeniden doğduğu, özgürlüğü, eşitliği ve adaleti temel alan yeni bir yaşamı kurduğu büyük günün yıl dönümündeyiz' dedi.

Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün Türkiye'nin varlık nedeni olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, Cumhuriyet'in özgürlüğünü savunanların, hakkını arayanların ve susturulmak istenenlerin sesi olduğunu belirtti. Başkan Şadi Özdemir, 'Adaletin, özgürlüğün ve dayanışmanın egemen olduğu bir Türkiye umudunu her gün yeniden büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü Cumhuriyet varsa gelecek var' ifadelerini kullandı.

CHP Parti Meclis Üyesi ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Cumhuriyet'i ve onun değerlerini sonsuza kadar yaşatmak için adalet, özgürlük ve kadın-erkek eşitliği mücadelesini sürdüreceklerini söyledi. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise Cumhuriyet'in, Türk milletinin hiçbir ferdini ve vatanın hiçbir karışını kaderine terk etmemek anlamına geldiğini vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu da Cumhuriyet'in sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir değer ve yaşam felsefesi olduğunu belirterek, bu mirası gelecek kuşaklara daha adil, daha özgür ve daha eşit bir Türkiye olarak devretmenin görevleri olduğunu ifade etti.