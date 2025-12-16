Pakistan'ın Peşaver kentinde 2014 yılında Ordu Halk Okulu'na düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 144 kişi, Keçiören'de düzenlenen törenle anıldı. Programda Türkiye-Pakistan kardeşliği ve teröre karşı ortak duruş vurgulandı.

ANKARA (İGFA) - Pakistan'ın Peşaver kentinde Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP) tarafından 2014 yılında Ordu Halk Okulu'na yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaşamını yitirenler, Ankara'da Keçiören Belediyesi ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde Ovacık Mahallesi'ndeki Peşaver Şehitlik Anıtı'nda anıldı.

Tören; saygı duruşu, Pakistan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programa Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmasında saldırının tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu vurgulayan Dr. Atila Zorlu, Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağlarının tarihsel ve manevi temellere dayandığını ifade etti. Büyükelçi Dr. Yousaf Junaid ise Peşaver Şehitlik Anıtı'nın iki ülke arasındaki güçlü dostluğun simgesi olduğunu belirtti.

Anma programı, anıta karanfil ve çelenk bırakılmasıyla sona erdi.