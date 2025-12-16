Bursa'da Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Sevgi Yolu'ndaki prestij cadde çalışmalarını yerinde inceledi, pazaryerinde esnaf ve vatandaşlarla birebir görüşerek talepleri dinledi.

BURSA (İGFA) - Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, göreve geldiği günden bu yana benimsediği halkla iç içe belediyecilik anlayışını sahada sürdürmeye devam ediyor. Başkan Karabatı, son saha programında Sevgi Yolu Prestij Cadde Projesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı.

Modern kent estetiği ve yaya öncelikli alanlar hedefiyle hayata geçirilen projede sona yaklaşıldığını belirten Karabatı, Sevgi Yolu'nun Karacabey'in cazibe merkezlerinden biri haline geleceğini söyledi.

Saha programının devamında Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri'ni ziyaret eden Başkan Karabatı, esnaf ve vatandaşlarla birebir görüşerek sorun, talep ve önerileri dinledi. Ziyarete AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever, Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Aksoy ve ilgili birim müdürleri de katıldı.

'Halktan kopuk bir belediyecilik anlayışını benimsemiyoruz' diyen Karabatı, Karacabey'i masa başında değil, sokakta ve vatandaşla birlikte yönetmeye önem verdiklerini vurguladı.

Pazaryeri esnafı ve vatandaşlar ise Başkan Karabatı'yı sahada görmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, doğrudan iletişim kurabilmenin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti