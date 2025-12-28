Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Valilik, Büyükşehir ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şehir Sohbetleri programının ilk konuğu oldu. Kayseri'nin tüm yönleriyle konuşulduğu programda gençlerle sıcak ve samimi bir ortamda sohbet eden Büyükkılıç, gençlere değer verdiklerine vurgu yaparak, 'Gençlerimizi çok seviyoruz, onlara layık olma yönünde de gayret gösteriyoruz. Her şey gençler için' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayserililerle çeşitli ekinlikler ve programların yanı sıra saha ziyaretlerinde bir araya gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez Şehir Sohbetleri programında hemşehrileri ile buluştu.

Kültür ve medeniyetler şehri Kayseri'nin köklü tarihi, zengin kültürel mirasını ve turizm değerlerini sohbet ortamında ele almak amacıyla düzenlenen Şehir Sohbetleri programının ilki 26 Aralık Cuma günü saat 16.30'da Kayseri İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleşti. Şehir Sohbetleri programına Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan ile gençler başta olmak üzere vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Zenginliler Şehri Kayseri belgeseli izletildi.

Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik vurgusu yaparak, 'Amacımız birlikte olmak, beraber çalışmak. Ben yok biz var. Kayseri'miz bu anlayış ve yaklaşım içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Dolayısıyla yaptığımız çalışmaları da hep birlikte daha verimli konuma ve duruma getiriyoruz' dedi.

Büyükkılıç, güne kariyer günleri kapsamında Fevzi Çakmak Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek başladıklarını hatırlatarak, 'Şimdi de burada gençlerimizle birlikte oluyoruz. Burada şehrimize yakışır bir kütüphaneyi hayata geçirdik. Hem fiziki koşullar itibariyle hem günün koşullarına uyarlanan hizmet anlayışıyla bu çalışmayı tamamladık ve sizlerin hizmetine sunduk. Kütüphanemizde gördüğümüz; gençlerimizin memnuniyeti, onların fiziki ortam itibariyle güzel bir çalışma ortamını bulmuş olmaları bizleri keyiflendirdi. Çünkü onlar donanımlı, eğitimli olursa, geleceğe ümitle bakarsa onlara da bizler imkân sağlarsak şehrimiz kazanır, ülkemiz kazanır' diye konuştu.

Gençlere değer verdiklerine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, 'Gençlerimizi çok seviyoruz, onlara layık olma yönünde de gayret gösteriyoruz' dedi.

Dr. Büyükkılıç, Kayseri'nin kadim bir medeniyetler şehri olduğuna dikkat çekerek, 'Kültürel ve tarihi zenginliğimizi sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Müzelerimizle, kütüphanelerimizle, tarihi dokuyla ilgili yaptığımız kazı ve çalışmalarımız ile sizleri buluşturmaya gayret gösteriyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde 15 kütüphanede hizmeti ayağa getirme anlayışıyla sadece merkezde buluşturma yerine semtlerde yavrularımızın beklentilerine cevap vermeye çalışıyoruz. Ücretsiz hizmetimizi daha da zenginleştirerek gençlerimizi sporla, kütüphanelerimizle, bilimle buluşturma yönünde gayret gösteriyoruz' şeklinde konuştu.

Şehri daha yaşanabilir bir konuma getirmek ve hayatı kolaylaştırma yönündeki gayretlerinin yanında kültürel ve sosyal yönden turizm odaklı çalışmalardan da uzak kalınmaması gerektiğine işaret eden Başkan Büyükkılıç, şehri günün koşullarına uygun, çağdaş medeniyetin daha da üzerine çıkaracak şekilde hazırlamanın ve gençlere güzel bir gelecek bırakmanın önemine vurgu yaptı.

Büyükkılıç, kamu kurum ve kuruluşları ile dayanışma içerisinde insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Sanayi ve ticaret şehri Kayseri'de bunların yanı sıra tarım ve hayvancılık alanında da üretimi desteklediklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, üreten bir Kayseri vurgusu ile Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılığa 1 milyar TL destek verdiklerini dile getirdi.