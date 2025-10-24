Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Deniz Hava Komutanlığı tarafından icra edilen 'YILDIRIM-2025 Seferberlik Tatbikatına', Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde önemli lojistik katkı sundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Deniz Hava Komutanlığı tarafından 14-25 Ekim tarihleri arasında icra edilen 'YILDIRIM-2025 Seferberlik Tatbikatına', Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde önemli lojistik katkı sundu. Bu bağlamda Büyükşehir, tatbikat süresince danışma, personel ikmal ve ulaşım desteği sağlayarak yerel düzeyde etkin bir iş birliği örneği sergiledi.

Tatbikatın icrası kapsamında Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde geçici bir 'Danışma ve Personel İkmal Bürosu' kuruldu. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda kurulan büro, tatbikata katılan askeri ve sivil personelin kayıt, yönlendirme, ulaşım ve temel lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasında görev aldı. Büroda görevli belediye personeli, tatbikat boyunca personel sevki, bilgilendirme ve ikmal işlemlerinin kesintisiz yürütülmesini sağladı.

ULAŞIMPARK'TAN ARAÇ VE SÜRÜCÜ DESTEĞİ

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve UlaşımPark A.Ş., Afet İşleri Dairesi ile koordineli biçimde tatbikata ulaşım desteği sağladı. Tatbikat süresince otobüs tahsisi gerçekleştirilerek, görevli personelin toplanma ve görev alanlarına ulaşımları güvenli şekilde sağlandı. Ulaşım Dairesi ekipleri; araç işletmesi, şoför görevlendirmesi ve yakıt temini süreçlerinde aktif rol aldı.

Afet İşleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, 'Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, afet ve seferberlik durumlarında kurumlarımızla tam koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı, sivil kurumlarla askeri unsurlar arasındaki iş birliği kapasitesini ölçmek açısından önemli bir deneyim oldu. Belediyemiz, ulaşım, danışma ve ikmal alanlarında üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirdi' dedi.

SİVİL-ASKER İŞ BİRLİĞİNDE ÖRNEK UYGULAMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tatbikata verdiği destekle sivil kurumların ulusal savunma ve seferberlik süreçlerindeki rolüne örnek teşkil etti. Tatbikat süresince elde edilen tecrübelerin, olası afet ve kriz durumlarında kurumlar arası koordinasyonun daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.