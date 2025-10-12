İnce kabuğu, yoğun aroması ve yüksek meyve suyu oranıyla öne çıkan satsuma mandalinada hasat ve ihracat heyecanı başladı. Satsuma mandalinada hasat tarihi 14 Ekim 2025 Salı, ihracat tarihi ise 17 Ekim 2025 Cuma olarak belirlendi.

İZMİR (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü başkanlığında oluşturulan 'Satsuma Mandarin Çeşidinin Kesim ve İhraç Tarihlerinin Belirlenmesi Komisyonu', İzmir'e bağlı ilçelerde emsal bahçelerde yaptığı incelemeler ve İzmir Laboratuvar Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen analizler sonucunda, satsuma mandalina çeşidinin 14 Ekim 2025'te kesimine ve 17 Ekim 2025'te ihracatına izin verilmesine karar verdi.

Doğal bir şifa deposu olan, sonbahar aylarında grip ve soğuk algınlıklarına karşı vücudun en büyük destekçilerinden satsuma mandalinada İzmirli üreticiler ve ihracatçılar, 133 bin 578 tonluk ürünü katma değere dönüştürmek için hummalı bir döneme girdi.

MANDALİNA ÜRETİMİNDE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜYÜZ

Türkiye'nin yıllık 1,9 milyon tonluk mandalina üretimiyle dünyada ilk üç üretici ülke arasında yer aldığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, satsuma mandalinanın tüketiciler tarafından en çok tercih edilen mandalina türü olduğunu vurguladı.

Başkan Uçak, 'Türkiye'nin mandalina rekoltesi hem iç piyasaya hem de ihracata yetecek seviyede. 2024 yılında 430 milyon dolarlık mandalina ihracatı gerçekleştirdik. Bu ihracatın 104 milyon dolarlık kısmını satsuma mandalina oluşturdu. 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde mandalina ihracatımız yüzde 12 artışla 170 milyon dolardan 190 milyon dolara yükseldi. Yıl sonunda toplam mandalina ihracatından 500 milyon dolar döviz kazancı hedefliyoruz. Satsuma mandalina ihracatında ise 125 milyon dolara ulaşmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın da günlük 2-3 adet mandalina tüketmeleri sonbahar ve kış aylarında soğuk algınlığı ve gribe karşı vücut dirençlerini artıracaktır. Mandalina okul çağındaki çocuklarımızın beslenme çantalarına mutlaka konulmalı' dedi.

İHRACATTA İLK ÜÇ ÜLKE RUSYA, UKRAYNA VE SIRBİSTAN

Satsuma mandalina ihracatında Rusya Federasyonu 68 milyon dolarla liderliğini sürdürürken, Rusya'yı 21 milyon dolarla Ukrayna ve 3,7 milyon dolarla Sırbistan izledi.

Türkiye, 2024 yılında 41 farklı ülkeye satsuma mandalina ihraç ederek güçlü bir pazar çeşitliliği yakaladı.