Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentteki arıcıları desteklemek, arıcılığı geliştirmek ve çeşitlendirmek amacıyla 'Arıcılık Araştırma, Üretim ve Eğitim Merkezi' projesini hayata geçirdi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen proje kapsamında arıcılık faaliyetleri; yetiştirme tekniklerinden arı sağlığına, arı ürünlerinden eğitim çalışmalarına kadar her yönüyle bilimsel olarak ele alınacak.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARA DESTEK

Merkezde, yüksek lisans ve doktora düzeyinde bilimsel araştırmalar yürütülebilecek. Ayrıca öğrencilere staj imkânları sunulacak. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Arıcılık Sorumlusu Suat Musabeşeoğlu, arıcılık alanında çağdaş bilgiler ışığında eğitim çalışmaları düzenlenerek, sektöre bilimsel bir altyapı kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, 'Arıcılık Merkezi'mizde üç temel fonksiyon üzerinde ilerliyoruz. Hem araştırma hem üretim hem de eğitim odaklı faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Araştırmalarımızda bu sene polen üzerine bir çalışma başlattık. Aynı zamanda polifloral normal çiçek ballarının yanı sıra monofloral bal üretimlerini de denedik. Onların içeriklerini akademisyen hocalarımızla beraber çalışıyoruz' dedi.