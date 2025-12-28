Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehirde etkisini gösteren mevsim şartlarının sayaçlarda donmaya sebep olmaması için yapılması gerekenleri paylaştı.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş ve şehrin üst kesimlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte su sayaçlarında yaşanabilecek don olayına karşı vatandaşları uyardı. Alınabilecek tedbirlerin yetersiz kalması durumunda ise ekiplerin 7/24 esasıyla sahada olduğu bildirildi.

Özellikle yüksek mahallelerde hava derecesinin eksilere düşmesi ile birlikte sayaç ve tesisat borularında oluşabilecek donmaların kesintilere neden olabileceği bilgisi paylaşıldı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, 'Ekiplerimiz yağışların kaynaklarımıza eksiksiz şekilde ulaşması ve hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için 7/24 esasıyla sahada. Sayaçların ve tesisat borularının kalın kumaş, boru kılıfı veya izocam gibi yalıtım malzemeleriyle korunması gerekmektedir. Donan sayaçlara kesinlikle ateş veya sıcak su ile müdahale edilmemelidir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bize ALO 185 Çağrı Merkezimizden ulaşabilirsiniz' ifadeleri kullanıldı.