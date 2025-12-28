İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası yürütülen yeniden inşa sürecinde 455 bin konutun tamamlandığını belirterek, bugün 105 bin 179 bağımsız bölümün daha hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin ardından yürütülen yeniden inşa sürecinde tarihi bir aşamaya gelindiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalarla 'asrın inşası'nın kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, bugüne kadar 350 bin 178 konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle ise 81 bin 287 konut, 9 bin 501 iş yeri ve 14 bin 391 köy evi olmak üzere toplam 105 bin 179 bağımsız bölüm daha vatandaşlara verildi.

Bu teslimatlarla birlikte deprem bölgesinde tamamlanan bağımsız bölüm sayısı 455 bine ulaştı. Yerlikaya, bu büyük başarının arkasında milletin duası ve dirayeti, devlet tecrübesi ile güçlü liderliğin bulunduğunu ifade ederek, 'Bu konutlar umudun, dirilişin ve devlet-millet birlikteliğinin nişanesidir' dedi. Bakan Yerlikaya, tamamlanan konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen tüm kurum ve çalışanlara teşekkür etti.