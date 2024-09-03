Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi İHA Mekatronik Atölyesi bünyesinde kurulan Selçuklu ARGE (SARGE) İHA takımını misafir etti.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi, İHA Mekatronik Atölyesi bünyesinde kurulan Selçuklu ARGE (SARGE) İHA takımı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı ziyaret etti. Başkan Pekyatırmacı ziyarette, TEKNOFEST Liseler Arası İHA Yarışması’nda tüm aşamaları geçerek finalist olmaya hak kazanan ve 19-23 Eylül tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta düzenlenecek finallerde şehrimizi temsil edecek olan takıma başarılar diledi.

1,5 yıldır insansız hava araçları üzerine çalıştıklarını belirten SARGE takımı da, TÜBİTAK Liseler Arası İHA yarışmasında tüm aşamaları geçerek finalist olmayı başardıklarını belirterek TEKNOFEST Liseler Arası Yarışmada takımlarını en iyi şekilde temsil ederek milli teknoloji hamlesine destekte bulunmak istediklerini ifade ettiler. Ayrıca desteklerinden dolayı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“GENÇLERİMİZİ MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNE TEŞVİK ETMEK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ”

Tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi’nin büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “Ülkemiz son yıllarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde savunma sanayi ve teknoloji alanında önemli atılımlar ve büyük projelere imza attı. Bizler de yerelde bu çalışmalara katkı sunmak ve gençlerimizi milli teknoloji hamlesine teşvik etmek için gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda faaliyete geçirdiğimiz Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde güzel işlere vesile oluyoruz. Gençlerimizin teknoloji hamlesine olan ilgileri çok büyük. Bu ilgi gerçekten bizleri mutlu ediyor. Gençlerimizin dinamizmine, onların yenilikçi yaklaşımlarına, onların zihin yapılarına güveniyoruz. İnşallah Türkiye Yüz Yılını biz gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Selçuklu Belediyesi olarak gençlerimizin bilim ve teknoloji alanında yetiştirilmesi için her zaman onların yanlarında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Sizleri böyle bir oluşum içerisinde yer almanızdan dolayı tebrik ediyorum. Final yarışmasında da en iyi neticeyi alacağınıza ve Selçuklumuzu en güzel şekilde temsil edeceğinize olan güvenimiz tam. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Pekyatırmacı, SARGE İHA Takımı ile hatıra fotoğrafı çekindi.

Selçuklu Kent Konseyi Gençlik Meclisi de Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Selçuklu Gençlik Merkezi işbirliğinde TEKNOFEST yarışmasında 6 takım ile Selçuklu’yu temsil edecek. Bu kapsamda Gökturan SGM- Hava Savunma Sistemleri, SGM Gökturan- İnsansız Deniz Aracı, Gökturan2 SGM- İnsansız Robolig, UAC-Team SGM- Savaşan İHA, SGM Lagari- İnsansız Deniz Aracı ve UAC- Team SGM de- Sürü İHA kategorisinde yarışacak. Finale katılan takımlardan başarılı olanlar 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirilecek festivalde yer almaya hak kazanacak.

Başkan Pekyatırmacı, yarışmaya katılacak tüm takıma başarılar dileyerek Milli Teknoloji Hamlesi’nde güçlü bir şekilde Selçuklu’yu temsil edeceğiz” dedi.