Karabağlar Belediyesi, Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı 1. Birleşimi’ni Belediye Başkanı Helil Kınay’ın başkanlığında gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, dirençli kentler oluşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, ilçede çözüm gerektiren en önemli sorunlardan biri olan kentsel dönüşümle ilgili müdürlük kuruldu. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Karabağlar Belediyesi'nin 34. müdürlüğü oldu.

“TOPLUMSAL ANLAMDA DAYANIKLI KENTLER İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Karabağlar Belediye Meclisi'nin Eylül ayı olağan toplantısı, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay başkanlığında yapıldı. Toplantıda, kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla “Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü” kurulması kararı alındı. Oy birliğiyle geçen karar sonrası tüm meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Kınay, “Karabağlar için çözüm gerektiren en önemli konularımızdan biri olan kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımızı daha da hızlandıracak ve güçlendirecek Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzün kurulmasını oy birliğiyle kabul ettik. Karabağlar'da Afet İşleri Müdürlüğümüz, AR-GE Müdürlüğümüzle beraber toplumsal anlamda dayanıklı kentler için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hepimize hayırlı olsun” diye konuştu. Toplantıda ayrıca Adıyaman Belediyesi ile kardeş şehir olunması kararı da oy birliğiyle alındı.

“BU KENTİN BİR PARÇASI OLMAKTAN HEPİMİZ GURUR DUYUYORUZ”

Dilek ve temenni bölümünde konuşan Başkan Kınay, “Eylül ayına baktığımızda Zafer Bayramı'ndan sonra 1 Eylül Barış Günü ve 9 Eylül'de İzmir’in Kurtuluşu'nu kutlarken Atatürk’ün Belkahve'den, O'nun gözleri ve inancı ile baktığımızı ifade etmek istiyorum. Bu kentin bir parçası olmaktan hepimiz gurur duyuyoruz. 4 Eylül Sivas Kongresi'ni de anmadan geçmemek gerekiyor” diye konuştu.